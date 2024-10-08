Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины России как усиление позиции, которую заняли Москва и Минск после размещения российского ядерного оружия на территории республики. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв в Кремль на саммит СНГ. Москва24

По его словам, изменения в ядерной доктрине России не добавили рисков Белоруссии. «Риски для кого-то новые появились. Это точно. Но не для нас», — отметил Лукашенко. RT на русском

Он отметил, что так называемые красные линии для него остались прежними. Оружие будет использовано в случае нарушения государственной границы. Газета.Ru