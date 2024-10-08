Власти Молдавии задержали и передали Украине ученого-экономиста Дмитрия Чистилина, гражданина России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Игоря Калдаре, друга Чистилина.

По словам Калдаре, Чистилин был задержан в Кишиневе в результате операции молдавских спецслужб. Собеседник ТАСС отметил, что вместе с Чистилиным они организовали международную конференцию в Бухаресте, посвященную вопросам региональной безопасности.

После работы над конференцией Чистилин отправился в Москву, чтобы навестить больного сына. Затем он прилетел в Кишинев, чтобы вместе с Калдаре работать над следующей конференцией в Сербии, посвященной православию.

В Молдавии ученый был задержан и передан украинским спецслужбам. Кишинев не уведомлял об этом российских дипломатов, заявили ТАСС в генеральном консульстве России в стране.

Украинские власти заявили, что Чистилину предъявлено обвинение в госизмене. По версии украинских спецслужб, он лоббировал интересы России за границей. СМИ писали, что на конференции в Бухаресте он критиковал США и НАТО, отмечая, что они используют Украину для формирования масштабного конфликта.