Пока вы не уснули: предупреждение Ирана союзникам Израиля и подарок Эрдогана Путину

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В Иране заявили о "сокрушительном ответе" странам, помогавшим Израилю

© Zuma/TACC

Иран жестко ответит странам, которые оказали Израилю помощь в отражении недавней ракетной атаки Тегерана по израильской территории. Об этом заявил председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

"Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (имеется в виду Израилю - прим. ТАСС) в перехвате иранских ракет в ходе операции "Правдивое обещание - 2", должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа и они получат сокрушительный ответ в назначенное время", - сказал депутат в комментарии иранскому порталу RoozPlus.

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Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 с новейшим вооружением

© Mirage 2000

Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями, в январе - марте 2025 года. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети X глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы», - заявил он.

Ранее министр обороны Франции назвал Россию главной угрозой для страны. Он считает, что Россия на фоне украинского кризиса изменила свою стратегию, «хотя многие деятели, в том числе политические, этого не поняли», и теперь противодействует интересам Франции в Африке, а также якобы ведет информационную войну.

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Попавшие в плен разведчики ВСУ в Курской области отказались от обмена

Разведчики-десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен в Курской области, отказались от обмена. Об этом пишет РИА Новости.

«Оба допрошенных десантника из захваченной в Курской области разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие», — сказал представитель силовых структур РФ.

Пленный боец из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявил, что на позициях не было командиров. Он призвал украинских военных сложить оружие и сдаваться, чтобы остаться в живых.

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Стало известно о готовности Шольца провести разговор с Путиным

© DPA/TACC

Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.

"Для него (Шольца - прим. ТАСС) это (разговор с Путиным - прим. ТАСС) не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне", - отметили в кабмине. "Он (Шольц - прим. ТАСС) этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить", - добавил источник.

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Эрдоган прислал Путину на день рождения «хороший турецкий подарок»

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Ушаков, Эрдоган специально прислал подарок перед вчерашним разговором двух лидеров. Помощник Путина не стал вдаваться в подробности, но отметил, что это был «хороший турецкий подарок».

Также, отвечая на вопрос о том, был ли подарок Путину в пределах разрешенных для государственных служащих трех тысяч рублей, Ушаков пошутил, что он стоил «чуть побольше».

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Сын Кадырова выступил с предупреждением к участвующим в поп-MMA чеченцам

© Газета.Ru

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий пост министра региона по физической культуре и спорту, призвал в своем Telegram-канале чеченцев не участвовать в поп-MMA.

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем. Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА. Она противоречит нашим традициям и ценностям», — заявил Ахмат Кадыров.

Ахмат Кадыров отметил, что в противном случае будут предприняты конкретные меры.

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Уроженок Узбекистана поймали в аэропорту с 9 кг золота в гениталиях

© Wikipedia

Шестеро гражданок Узбекистана были задержаны в аэропорту Измира (Турция) за попытку незаконно провезти около 9,2 килограмма золота в своих гениталиях. Также в ходе обысков золото было обнаружено в автомобиле, на котором задержанные должны были уехать из аэропорта.

«Уроженки Узбекистана задержаны за попытку провезти более девяти килограммов золота в гениталиях», — пишет telegram-канал Baza.

Там добавили, что во время обыска автомобиля, который приехал в аэропорт, чтобы забрать задержанных, и медицинского осмотра женщин, в общей сложности было обнаружено 166 золотых слитков.

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Группа российских альпинистов погибла в Непале

Тела участников группы альпинистов из России обнаружены при облете горы Дхаулагири в Непале. Об этом со ссылкой на представителя российского альпинистского сообщества Анну Пиунову пишет ТАСС.

По ее информации, в группе было пять человек.

«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на [высоте] 6 100 [м], эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», - сообщила Пиунова.

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Концерт Лолиты отменили по просьбе семей участников СВО

Шоу певицы и актрисы Лолиты, которое анонсировалось на 17 октября в ДК "Сатурн" в Раменском, отменили.

Почему заговорили о заселении Украины мигрантами из Африки

Пули и бомбы: Как мир пережил год после нападения ХАМАС на Израиль

По информации канала "360", выступление исполнительницы не состоится все по той же причине - из-за ее участия в "голой" вечеринке (мероприятие было признано пропагандой ЛГБТ, запрещенного в РФ движения).

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Рэпер A.V.G попал в аварию на новом Mercedes в Москве

© Соцсети

Telegram-канал SHOT сообщает, что в ночь на 8 октября рэпер Валико Алексанян (A.V.G) попал в аварию в Москве. По данным SHOT, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Авария произошла на пересечении проезда Шелихова и бульвара Сенкевича в районе Лефортово. Как утверждает SHOT, там столкнулись кроссовер и Mercedes AMG GT, в котором находился Алексанян. По данным Telegram-канала, брат рэпера купил этот Mercedes в июле 2024 года.

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