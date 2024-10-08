Американцы посчитали Трампа сильным лидером

Проведенный в США опрос показал, что жители страны считают кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа сильным лидером, а его соперницу от демократов Камала Харрис веселой. Итоги опроса привела газета New York Times.

Исследование было проведено изданием совместно с институтом Siena College с 29 сентября по 6 октября. В нем приняли участие 3385 «потенциальных избирателей».

48% респондентов заявили, что считают Трампа сильным лидером. А Харрис таковой считают только 45% американцев. Также участников спросили, кто из кандидатов смешнее, 43% ответил, что Харрис, а 35% выбрали экс-президента.

При этом Харрис на предстоящих выборах президента США, если бы они прошли сегодня, поддержали бы 56% женщин и только 42% мужчин. С Трампом ситуация иная. О своей поддержке кандидата от демократов заявили 53% мужчин и только 40% женщин.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Ранее газета The Washington Post сообщила, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис перед выборами опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа в четырех из семи колеблющихся штатах.