$96.06+1.19105.31+0.56
Почта

Лукашенко: Минск поддерживает контакты с Киевом, это помогает обменивать пленных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает контакты с Украиной, и это помогает России обменивать пленных.

Лукашенко рассказал о коммуникациях с Украиной
© РИА Новости

Его слова передает ТАСС.

«Пусть они минимальны, но (есть) по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Мы вместе здесь работаем с россиянами», — сказал он.

4 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны. Белорусский лидер отмечал, что на данный момент Владимир Зеленский не понимает, кто может помочь в восстановлении Украины, полагая, что с этим могут помочь Соединенные Штаты. Однако, отметил Лукашенко, Вашингтон этого делать не собирается.

Также президент Белоруссии заявлял, что Минск будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Лукашенко назвал любой вооруженный конфликт катастрофой.

В мире
Владимир Зеленский
Александр Лукашенко
Вашингтон
Киев
Минск
Украина