Лукашенко рассказал о коммуникациях с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает контакты с Украиной, и это помогает России обменивать пленных.

Его слова передает ТАСС.

«Пусть они минимальны, но (есть) по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Мы вместе здесь работаем с россиянами», — сказал он.

4 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны. Белорусский лидер отмечал, что на данный момент Владимир Зеленский не понимает, кто может помочь в восстановлении Украины, полагая, что с этим могут помочь Соединенные Штаты. Однако, отметил Лукашенко, Вашингтон этого делать не собирается.

Также президент Белоруссии заявлял, что Минск будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Лукашенко назвал любой вооруженный конфликт катастрофой.