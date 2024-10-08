Лукашенко оценил возможность нападения Украины на Белоруссию

Нападение на Белоруссию приведет в военном отношении к краху киевской власти и никто из «серьезных людей» об этом даже не думает. Об этом рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее депутат Верховной Рады Олег Дунда призвал «перенести войну в Белоруссию». По его мнению, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия «сложит свое оружие». Он также отметил, что для Украины это шанс «ударить под дых» России.

«Пусть попробуют, мы их ждем», - отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя это заявление.

Однако, по мнению главы государства, на Украине «никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского», не думает о том, что нужно зайти в Белоруссию.

«Это головная боль очень серьезная, которая приведет вообще к краху в военном отношении киевские власти. Поэтому это просто «вяканье» тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить, что угодно», - заявил он.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему советуют «отвернуться от России» и встать на сторону Украины. При этом белорусские власти вынуждены держать в поле зрения меры, которые «эти бешеные на Западе готовят».

В свою очередь в Киеве заявили, что Минск сосредотачивает значительное количество сил специальных операций и военной техники у границы. На Украине заверили, что не собираются предпринимать никаких недружественных действий и призвали Белоруссию отвести войска на расстояние, которые превышает дальность поражения имеющихся у страны систем огня.