Президент Грузии заявила о готовности идти на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не против переизбраться на второй срок, если оппозиция победит на парламентских выборах 26 октября и представит ее кандидатуру для голосования.

"Да, [у президента Грузии] есть другая роль на будущее", - сказала Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World, отвечая на вопрос о ее готовности баллотироваться на второй срок при том, что роль президента по конституции Грузии скорее церемониальна.

Эта роль состоит в том, чтобы "применить "Грузинскую хартию" (план действий для оппозиции в случае победы на выборах - прим. ТАСС) и довести ее до Брюсселя, чтобы начать переговоры [о вступлении в ЕС] к концу польского председательства [в ЕС]", сказала президент.

"Если проевропейские партии (оппозиция, выступающая за интеграцию в ЕС - прим. ТАСС) дадут мне мандат, чтобы быть их кандидатом в президенты, я готова его принять", - сказала Зурабишвили. Она подчеркнула, что переговоры, которые президент Грузии ведет с европейскими лидерами, приближают страну к ЕС.

В июне Зурабишвили предложила оппозиции подписать хартию, закрепляющую реформы, которые будут осуществлять новый парламент и правительство в случае победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Хартия предполагает отмену законов, которые, "вредят европейскому курсу" страны, в частности, принятый в мае закон об иноагентах и некоторые внесенные в избирательный кодекс поправки. Документ подписали почти все лидеры оппозиции.

Зурабишвили была избрана в 2018 году на 6-летний срок. Ее полномочия истекают осенью текущего года. По новым поправкам в конституцию, будущий президент будет избран после парламентских выборов 26 октября на пятилетний срок коллегией из 300 выборщиков, состоящей из депутатов парламента и представителей местных органов власти.