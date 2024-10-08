Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве занимался своим хобби — колкой дров. Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

— Разминка Первого (Лукашенко — прим. «ВМ») перед официальной повесткой, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дрова для разминки нашлись в Москве, следует из сообщения в Telegram-канале.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву для участия в саммите глав стран — участниц СНГ, прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. По его словам, вдоль водоема пролегает красивая велодорожка.

Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

7 октября Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву на заседание Совета глав государств — участников СНГ. Сообщалось, что в московском аэропорту его встречала делегация российского правительства. Один из ее членов обратился к белорусскому лидеру как «Ваше превосходительство». Президент был раздосадован таким обращением и попросил больше никогда не говорить с ним подобным образом. В ходе предстоящей встречи Лукашенко обсудит с лидерами стран вопросы безопасности и высоких технологий.