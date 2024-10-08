В Совфеде отреагировали на конфискацию Литвой военных брюк

Литовская таможня превращает в промысел разворовывание посылок, отправляемых из Калининградской области на основную территорию России. Об этом заявил ТАСС сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.

© Департамент таможни при МФ Литовской республики

Ранее таможня Литвы заявила о намерении передать Украине пять камуфляжных штанов, изъятых 2 октября из почтового вагона поезда, следовавшего из Калининграда в Москву. Перед этим из калининградского поезда были также забраны пять маскировочных сетей. Их тоже намерены передать Украине «в качестве поддержки».

Комментируя ситуацию, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков упрекнул литовскую таможню в разворовывании посылок.

«Разворовывание калининградских посылок превращается у литовской таможни в промысел. Горько наблюдать, во что литовские власти превращают некогда прекрасный трудолюбивый регион», - заявил политик.

Напомним, что Литва ранее разместила возле моста, который соединяет республику с Калининградской областью, «зубы дракона» и другие укрепления. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте назвала создание линии обороны «еще одним шагом в усилении защиты госграницы республики».