В Германии рассказали о мирном плане Шольца по Украине

У федерального канцлера Германии Олафа Шольца нет никакого мирного плана по украинскому вопросу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

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По его словам, никакого конкретного мирного плана нет.

Источник напомнил, что несколько недель назад итальянское издание публиковало информацию о планах Шольца, а также шла речь о «Минске-3». Он подчеркнул, что об этом в любом случае не может быть и речи.

«Это сообщение не соответствует действительности», — заявил источник.

9 сентября итальянская газета La Repubblica сообщила, что Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план канцлера предполагает «территориальные уступки» со стороны Киева.

16 сентября Шольц заявил о необходимости изучить возможности запуска мирного процесса по кризису на Украине. Канцлер подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но также ясно, «что одновременно постоянно и впредь необходимо изучать возможности для начала мирного развития».