Команда Камалы Харрис выражает желание, чтобы Джо Байден дольше оставался за границей, чтобы не мешать ее предвыборной кампании, сообщает CNN.

По данным телеканала CNN, ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выразили желание, чтобы президент Джо Байден дольше оставался за рубежом. Это связано с тем, что его присутствие, по их мнению, может мешать предвыборной кампании Харрис, передает ТАСС. Байден отправится в Анголу и Германию, и его визит продлится с 10 по 15 октября.

Один из источников телеканала сообщил: «Никто из команды вице-президента Харрис не опечален тем, что Байден проведет целую неделю за рубежом... Некоторые из них хотели бы, чтобы он провел там больше времени». Это связано с тем, что советники Харрис стремятся показать отличия ее политической программы от курса Байдена. Однако, будучи его вице-президентом, она вынуждена продолжать поддерживать текущую политику.

Также сообщается, что Байден продолжает привлекать к себе внимание, что нежелательно для команды Харрис. Например, его неожиданное появление в зале для пресс-конференций не было согласовано с помощниками Харрис; их уведомили о его участии за несколько минут до начала мероприятия.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден порекомендовал Израилю искать альтернативу атакам на нефтяные объекты Ирана, не смог договорить предложение с угрозой Ирану и поручил американским военным защитить Израиль от иранских ракетных атак.