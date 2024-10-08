Совет ЕС утвердил новый механизм антироссийских санкций за якобы «гибридные действия» и вмешательство в выборы за рубежом. RT на русском

В заявлении говорится, что эти новые рамки позволят Евросоюзу преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые якобы подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и других государств. Газета.Ru

Для этого планируется создать еще один черный список физических и юридических лиц, активы которых подлежат блокировке в европейских юрисдикциях. Москва24