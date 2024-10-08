Обзор иноСМИ: Трамп о «плохих генах» в США и угроза для ядерных объектов Ирана

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Иран ответил на новости о взрывах у ядерного реактора

Чиновники иранской базы ПВО «Хатам аль-Анбия» опровергли сообщения о взрывах вблизи города Исфахан рядом с исследовательским ядерным реактором. Об этом сообщает Ynetnews.

Заявление последовало за неподтвержденными сообщениями о взрывах в регионе - власти отвергли эти новости как ложные. Никаких подробностей об источнике сообщений или характере предполагаемого инцидента предоставлено не было. Ранее сообщалось, что в ответ на ракетную атаку Ирана, осуществленную 1 октября, Израиль может атаковать иранские военные базы и ядерные объекты.

США не хватает денег на борьбу со стихийными бедствиями

США оказались в ловушке цикла катастроф, более масштабных, чем те, на которые были рассчитаны американские системы, пишет The Atlantic. Еще до того, как ураган «Хелен» обрушился на Штаты в конце сентября, у Федерального агентства по управлению ЧС (FEMA) заканчивались средства. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил журналистам, что денег не останется вообще, если в ближайшее время ударит еще один ураган.

В то же время администрация президента США Джо Байдена объявила, что расходы на устранение ущерба от ураганов в наиболее пострадавших штатах будут полностью возмещены федеральным правительством. В течение многих лет в США сохраняется несоответствие между катастрофами, на которые власти заложили бюджет, и фактическими потерями, отмечает The Atlantic. Бюджеты на случай стихийных бедствий рассчитываются на основе прошлых событий, но этого недостаточно, поскольку события становятся все более частыми и интенсивными, отмечает издание.

Принцу Гарри предрекли проблемы из-за смерти Карла III

В феврале 75-летний король Великобритании Карл III объявил, что борется с онкологическим заболеванием. Объединенная мощь британской медицины бросает все свои силы на борьбу с его болезнью, но вероятность, что он будет править до 96 лет (столько прожила его мать, Елизавета II), невелика, пишет The Daily Beast. Закулисное планирование правления короля Вильгельма V (такое имя возьмет принц Уильям в случае коронации) уже началось, подчеркивает издание.

Для переехавшего в США «опального» принца Гарри смена монарха будет иметь большое значение. По версии The Daily Beast, у Гарри гораздо больше шансов наладить отношения с королем Карлом III, чем с королем Вильгельмом V. Источники издания, близкие к Гарри, утверждают, что он устал играть второстепенную роль, хотел бы восстановить свою репутацию и заняться общественным активизмом в статусе принца. По словам одного из королевских источников, Гарри решил «нажиться на секретах своей семьи» и выпустил мемуары, рассчитывая избежать серьезных проблем благодаря привязанности его отца к «своему дорогому мальчику». Карл III обожает Гарри, но Уильям гораздо менее сентиментален и не простил брату шквал публичных обвинений, подчеркивает издание.

Трамп обвинил мигрантов в заполнении США «плохими генами»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп использует все более жесткую риторику для нападок на иммигрантов - в недавнем интервью он заявил, что переехавшие в Штаты иностранцы совершают «ужасные преступления», так как «это у них в генах». Об этом сообщает Politico.

Без ссылок на какую-либо статистику Трамп заявил, что 13 тысяч людей, пересекших границу Мексики США, были убийцами: якобы они «убили гораздо больше, чем одного человека» и теперь «счастливо живут в Соединенных Штатах». Трамп заявил, что из-за этого в США теперь очень много «плохих генов». Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп гарантировал массовые депортации в случае своей победы на президентских выборах. В частности, он обещал депортировать гаитянских мигрантов после недель беспочвенных утверждений о том, что они едят домашних животных. Белый дом осудил заявления Трампа за «повторение гротескной риторики фашистов».

Решится ли Израиль на атаки по ядерным объектам Ирана

Два года назад десятки израильских истребителей пролетели над Средиземным морем в рамках учений, имитируя удар по ядерным объектам Ирана. Как пишет The New York Times, смысл учений заключался не только в том, чтобы запугать иранцев. Они также были призваны послать сообщение администрации президента США Джо Байдена: израильские ВВС тренировались проводить операцию в одиночку, хотя шансы на успех были бы намного выше, если бы к атаке присоединились Штаты.

В последние дни, после ракетной атаки Ирана на Израиль, чиновники Пентагона «тихо задаются вопросом», готовятся ли израильтяне действовать в одиночку. Байден предостерег Израиль от ударов по ядерным или энергетическим объектам, заявив, что любой ответ должен быть «пропорционален» иранскому нападению. Как отмечает NYT, израильские силы 22 года готовились к атаке по ядерным объектам Ирана. Однако маловероятно, что они нанесут такой удар в следующем «раунде возмездия» и что они добьются успеха без американской помощи. Вероятно, что ответный удар Израиля по Ирану будет сосредоточен на военных базах и, возможно, на некоторых объектах разведки или на лидерах страны. На начальном этапе Израиль вряд ли будет преследовать ядерные цели.