Сотни американцев эвакуируют из-за мощного урагана «Милтон»

Жители штата Флорида получили приказ покинуть свои дома из-за приближающегося урагана «Милтон», который накануне усилился до самой опасной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом пишет CNN.

По данным издания, в штате издан приказ об эвакуации жителей прибрежных зон A, B и C, а также для всех, кто живет в сборных домах, мобильных домах, автофургонах и в низинных районах, подверженных наводнениям.

Мэр Тампы Джейн Кастор обратилась к местным жителям, предупредив, что все, кто останется в зонах, где объявлена эвакуация, умрут.

«Я могу сказать без всякого драматизма: если вы решите остаться в одной из этих зон эвакуации, вы умрете», - заявила Кастор, назвав ураган «Милтон» катастрофой.

На автомагистралях из Флориды образовались огромные пробки, так как местные жители пытаются покинуть штат до того, как на побережье обрушится «Милтон». В частности, в округе Хиллсборо отдан приказ об эвакуации, по сути, всех, кто живет непосредственно на побережье или за его пределами, пишет The New York Post.

«Мы отдали приказ об эвакуации из зон A и B по очень веской причине. Если вы останетесь там, вы можете умереть. Мои сотрудники могут погибнуть, пытаясь спасти вас. Они герои, но, пожалуйста, не ставьте их в такую ситуацию», - заявил начальник пожарной охраны округа Хиллсборо Джейсон Догерти.

Приказы об эвакуации были отданы пляжным сообществам по всему побережью Мексиканского залива. Во Флориде это означает, что любой, кто остается, предоставлен сам себе, и спасатели не должны рисковать своей жизнью, чтобы спасти людей в разгар шторма, предупреждает Daily Mail.

По данным СМИ, миллион жителей Флориды обязан эвакуироваться, еще около шести миллионов человек находятся под угрозой эвакуации в случае усиления урагана.

В Национальной метеорологической службе ранее предупредили, что ураган «Милтон» станет самым сильным за последние 100 лет, если он сохранит текущий курс на город Тампа в штате Флорида. Накануне максимальная устойчивая скорость ветра составлялв 250 километров в час. «Милтон» движется на юго-восток со скоростью 14,5 километра в час. Максимальная скорость в пределах урагана достигает 69 метров в секунду.