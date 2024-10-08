Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной

Польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной. Круглосуточная манифестация началась у пункта пропуска "Медика - Шегини", она продлится до конца года.

Об этом сообщил польский правый политик Рафал Меклер со ссылкой на местные власти.

"Работы в полях закончились. Можно [вновь] бороться за свое. И это хорошо. Фермеры возвращаются в игру", - написал Меклер в соцсети X.

К записи он прикрепил письмо от администрации общины Медика. Согласно документу, власти приграничного с Украиной населенного пункта информируют "об организации собрания", которое состоится с 8 октября по 31 декабря у железнодорожного моста на въезде в Медику и будет идти круглосуточно.

8 октября таможенная служба Украины предупредила о возможном блокировании движения через КПП "Медика - Шегини" протестующими аграриями из Польши.

В феврале польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании.