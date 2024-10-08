Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

Армянский премьер Никол Пашинян, приехавший в российскую столицу для участия в саммите СНГ, проехался на велосипеде вдоль Москвы-реки.

Руководитель правительства Армении похвалил велосипедную дорожку, он отметил ее красоту, передает ТАСС.

Напомним, Пашинян примет участие в саммите глав государств – участников СНГ в Москве. В числе участников саммита также президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.