Армения понадеялась подписать пункты мирного договора с Баку за месяц

Армения надеется подписать с Баку согласованные пункты мирного договора за ближайший месяц. Об этом заявил армянский президент Ваагн Хачатурян агентству Reuters.

Глава государства отметил, что Южный Кавказ охвачен конфликтами. По его мнению, эти положения мирного соглашения нужно подписать в течение четырех недель, чтобы ослабить напряженность в регионе.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что лидер страны проведет отдельные встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встречи пройдут перед заседанием Совета глав стран-участниц СНГ.

6 октября МИД Азербайджана призвал Ереван отказаться от провокационных шагов для урегулирования конфликта с Баку.