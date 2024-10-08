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Армения понадеялась подписать пункты мирного договора с Баку за месяц

Армения надеется подписать с Баку согласованные пункты мирного договора за ближайший месяц. Об этом заявил армянский президент Ваагн Хачатурян агентству Reuters.

Армения понадеялась подписать пункты мирного договора с Баку за месяц
© globallookpress.com

Глава государства отметил, что Южный Кавказ охвачен конфликтами. По его мнению, эти положения мирного соглашения нужно подписать в течение четырех недель, чтобы ослабить напряженность в регионе.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что лидер страны проведет отдельные встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встречи пройдут перед заседанием Совета глав стран-участниц СНГ.

6 октября МИД Азербайджана призвал Ереван отказаться от провокационных шагов для урегулирования конфликта с Баку.

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