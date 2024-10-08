В Европарламенте призвали объявить Израиль террористическим государством

Депутат Европарламента (ЕП) от крайне правой партии «Польская конфедерация» Гжегож Браун призвал объявить Израиль террористическим государством.

Об этом сообщает Euractiv.

«Израиль должен быть объявлен и считаться террористическим государством. Господин [премьер-министр Израиля Беньямин] Нетаньяху и его "мясники" являются крупнейшей и самой преступной террористической организацией», — заявил он.

По его словам, таким образом удасться урегулировать конфликт в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль долгое время оккупирует Газу, а его официальные лица называют палестинцев животными и нелюдьми. Депутат подчеркнул, что такие высказывания сравнимы с риторикой офицеров СС и лидеров Третьего рейха.

Как уточняет издание, в прошлом году, будучи депутатом парламента Польши, он потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре польского парламента в знак протеста против празднования еврейских праздников.

Ранее глава политбюро радикальной палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар вышел на связь после долгого молчания. Отмечается, что Синвар не изменил свою позицию в вопросе сделки об израильских заложниках.