Пресс-секретарь Белого дома получила повышение

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер получила повышение до старшего советника президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News.

Руководитель аппарата администрации американского президента Джефф Зинтс заявил, что повышение демонстрирует доверие Байдена к Жан-Пьер, а также желание главы государства «слышать мнения представителей разных поколений».

«Карин была доверенным советником президента и всех сотрудников Белого дома с первого дня», — добавил он.

В публикации отмечается, что Жан Пьер сохранит за собой и прошлую должность. Само назначение, по мнению телеканала, говорит о возросшей роли коммуникаций и взаимодействия со СМИ в администрации Байдена.

Вместе с тем газета The New York Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома утверждает, что полученная пресс-секретарем должность «ничего не значит» и в действительности является фиктивной. В публикации отмечается, что журналисты негативно оценивают работу Жан-Пьер: она редко отвечает на вопросы и зачастую читает заранее приготовленные ответы.

Напомним, что Жан-Пьер была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в 2022 году. За первый год работы она более 100 раз заявляла прессе, что не готова отвечать на их вопросы: это больше, чем ее предшественники. В апреле СМИ писали, что старший советник Байдена Анита Данн пыталась сместить Жан-Пьер с должности, но впоследствии сама покинула администрацию.