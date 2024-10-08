Лидеры ЕС обсудят «выгодные переговоры» по Украине

Европейский союз (ЕС) должен обеспечить положение Украины, которое позволит Киеву «обсуждать мир на выгодных условиях». Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, говоря о подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС. Газета.Ru

«Нашей общей целью должна оставаться выработка таких переговорных позиций Украины, которые позволили бы обсуждать мир на выгодных условиях, а также подготовить путь страны к полноценному членству в Евросоюзе», — отметил вице-президент ЕК. Lenta.ru

По его словам, на саммите ЕС, который пройдет 17–18 октября будет подниматься вопрос Украины. Представители постараются ускорить процесс согласования кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 миллиардов евро для взноса в общий кредит «Большой семерки». Вечерняя Москва