В ЦРУ признали отсутствие доказательств планов Ирана создать ядерное оружие
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что нет никаких доказательств того, что Иран решил создать ядерное оружие. Если бы такой шаг Тегераном был сделан, то США и их союзники, скорее всего, смогли бы его выявить вскоре после этого, сказал он на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия).
"Сегодня нет доказательств того, что такое решение было принято" после заявления в Тегеране в 2003 году о приостановке программы создания ядерного оружия, приводит слова Бернса телекомпания NBC. "Мы очень внимательно за этим следим и уверены в том, что - работая с нашими друзьями и союзниками - мы сможем выявить это на ранней стадии", - добавил Бернс.
Глава ЦРУ также подчеркнул, что, хотя лидеры как Израиля, так и Ирана не стремятся к полномасштабной войне, существует высокий риск эскалации. Решение Тель-Авива о том, как ответить на иранскую ракетную атаку, будет иметь важные последствия, в том числе для глобальных рынков, констатировал Бернс.
Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом израильской военной операции "Стрелы севера", во время которой с 23 сентября ВВС Израиля наносят массированные удары по Ливану. Заявленной целью этих авиаударов являются объекты инфраструктуры и руководители шиитской организации "Хезболлах". Вслед за этим усилилась интенсивность ракетных обстрелов северных районов Израиля с ливанской территории, участились случаи обстрелов и центральной части страны, включая Тель-Авив, а 1 октября страна подверглась массированной ракетной атаке со стороны Ирана.