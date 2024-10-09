Орбан призвал поддержать страны у внешних границ ЕС в борьбе с нелегальной миграцией

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. ЕС необходимо поддержать страны, находящиеся у внешних границ ЕС, в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"На протяжении многих лет мы наблюдаем давление, которое оказывает нелегальная миграция на Европу. Значительное бремя ложится на те страны, которые находятся у внешних границ ЕС", - заявил он в своем выступлении в Европарламенте. По словам Орбана, в связи с этим защита внешних границ сообщества неразрывно связана с поддержкой этих стран, что "служит интересам всего Евросоюза". Кроме того, политик призвал создавать экстерриториальные миграционные центры за пределами ЕС, где беженцы, которым было отказано во въезде в сообщество, ожидали бы депортации в страну происхождения. По оценкам венгерского премьера, эта мера станет "единственным решением проблемы" нелегальной миграции в ЕС.

В августе европейское издание Politico сообщало, что проблема нелегальной миграции вернется в повестку дня Евросоюза после теракта на фестивале в Германии, совершенного беженцем из Сирии. Источник издания указывал, что ряд стран ЕС требовали более решительных мер для борьбы с нелегальной миграцией. В частности, на этом настаивала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Газета отмечала, что принимаемых Евросоюзом мер для борьбы с миграцией недостаточно, а подписанный ЕС пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех соответствующих норм сообщества, вступит в силу только через два года.