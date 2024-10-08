В Белоруссии обвинили десяти человек в заговоре для захвата власти

В Белоруссии обвинили 45 человек в заговоре для захвата власти
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении находящихся за рубежом 45 человек, обвиняемых в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования либо участии в нем. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В СК уточнили, что 22 человека являются фигурантами дела о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, еще 23 человека проходят по делу о создании экстремистского формирования либо участии в нем.
"Представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу - "Платформа-2025". Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь (речь идет о президентских выборах в 2025 году - прим. ТАСС)", - отметили в ведомстве.