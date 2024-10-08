Уроженок Узбекистана поймали в аэропорту с 9 кг золота в гениталиях

Шестеро гражданок Узбекистана были задержаны в аэропорту Измира (Турция) за попытку незаконно провезти около 9,2 килограмма золота в своих гениталиях. Также в ходе обысков золото было обнаружено в автомобиле, на котором задержанные должны были уехать из аэропорта.

«Уроженки Узбекистана задержаны за попытку провезти более девяти килограммов золота в гениталиях», — пишет telegram-канал Baza.

Там добавили, что во время обыска автомобиля, который приехал в аэропорт, чтобы забрать задержанных, и медицинского осмотра женщин, в общей сложности было обнаружено 166 золотых слитков.

Общий вес этих слитков составил 18,5 килограмма. Рыночная стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, передали в telegram-канале.