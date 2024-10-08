В украинском городе не хватило денег на языковые патрули

Властям Ивано-Франковска не удалось организовать работу языковых патрулей, поскольку в местном бюджете не предусмотрели средств на такую программу. Об этом пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Вице-мэр города Виталий Федорив сообщил журналистам, что по состоянию на вторую половину сентября языковые инспекторы «не заработали». Чиновник объяснил, что из городского бюджета не выделяются деньги на оплату труда и функционирования языковых патрулей и «не предусмотрено финансирование на эти нужды».

О планах организовать работу языковых инспекторов в Ивано-Франковске ранее сообщил мэр города Руслан Марцинкив. По словам мэра, эти инспекторы не смогут выписывать штрафы, но будут делать людям замечания за разговоры на русском языке. Чиновник отмечал, что в городе сейчас «ощущается увеличение русского языка».

Марцинкив подчеркивал, что инспектором сможет стать любой человек на «гражданских основаниях», а зарплату участники языковых патрулей получать не будут. Мэр сообщил, что эти инспекторы также будут популяризировать курсы украинского языка, следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов и сообщать о нарушениях на горячую линию.