Трамп посоветовал Израилю поумнеть

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп призвал Израиль «поумнеть» и начать поддерживать его, поскольку он сделал для еврейского государства «больше, чем кто-либо». Его слова приводит The Hill.

© Газета.Ru

«Я думаю, что Израиль должен сделать одну вещь. Они должны поумнеть в отношении Трампа, потому что они не поддерживают меня… Я сделал для Израиля больше, чем кто-либо. Я сделал для еврейского народа больше, чем кто-либо. И это не взаимно, как говорится, не взаимно», — сказал Трамп.

20 сентября Трамп заявил, что если он проиграет на выборах, то евреи будут иметь к этому отношение. Выступая на предвыборном мероприятии, осуждающем антисемитизм в Соединенных Штатах, политик раскритиковал евреев, голосующих за Демократическую партию, подчеркнув, что демократы «наложили на них проклятие или власть».

Трамп назвал сумму внешней помощи Киеву

Трамп также обвинил «голосующих за врага» евреев в возможном уничтожении Израиля, которое якобы может случиться в случае поражения республиканца.