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Трамп раскритиковал выделение Украине почти $300 млрд

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп остался недоволен ситуацией с выделением средств пострадавшим от ураганов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

При этом политик упомянул, что Украине выделили $300 млрд в качестве помощи, тогда как самим американцам правительство выделяет только $750 на экстренные нужды.

Трамп рассказал об этом в свете последствий стихийных бедствий, не так давно произошедших в США.

Особенно его волновали исходы ЧП в Северной Каролине.

На шахте в Якутии обрушилась порода

В Нерюнгринском районе Якутии произошло обрушение породы в шахте. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП случилось в процессе проведения проходческих работ в очистном забое. В тот момент на месте оказались четыре человека. Из них трое смогли спастись сами, однако еще один человек оказался под завалом. Его тело уже извлекли сотрудники МЧС.

Следователи уставят обстоятельства смерти погибшего работника шахты.

Над Желанным Первым водрузили российский флаг

В Желанном Первом Донецкой Народной Республики над одним из зданий был водружен флаг Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом стало известно благодаря кадрам Минобороны РФ. Там видно, что российские военнослужащие устанавливают флаг РФ на торчащей из остова здания печной трубе.

Само освобождение населённого пункта произошло 14 сентября. А соседнего Желанного Второго - 5 октября.

Куба направила РФ официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер

Правительство Кубы отправило официальный запрос о присоединении к БРИКС в качестве страны-партнера в послании президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора по вопросам двусторонних отношений МИД республики Карлоса Перейры, президент России «является председателем группы, консолидирующей в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального юга».

В Сеуле утверждают, что Пхеньян может направить военных на Украину

Министерство национальной обороны Южной Кореи заговорило о вероятности отправки КНДР военных на помощь РФ в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что их соседи подписали договор с Россией, который «приближается по уровню к военному союзу». Именно поэтому, по мнению Южной Кореи, вероятность отправки солдат КНДР на помощь войскам РФ довольно высока.