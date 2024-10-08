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Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов после разрешения скандала из-за клоуна

По итогам встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу Делли Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов, чтобы предотвратить дефолт. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Мальдивы получат от Индии миллионы долларов после разрешения скандала из-за клоуна
© Lenta.ru

Газета обратила внимание, что Нью-Дели направит помощь Мале несмотря на зимний скандал, когда три мальдивских чиновника назвали премьера Индии «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля» из-за поддержки Моди евреского государства.

В офисе индийского премьера отметили, что направленная помощь будет «способствовать решению текущих финансовых проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы».

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