Мальдивы получат от Индии миллионы долларов после разрешения скандала из-за клоуна

По итогам встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу Делли Мальдивы получат от Индии 760 миллионов долларов, чтобы предотвратить дефолт. Об этом сообщает Financial Times (FT).

© Lenta.ru

Газета обратила внимание, что Нью-Дели направит помощь Мале несмотря на зимний скандал, когда три мальдивских чиновника назвали премьера Индии «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля» из-за поддержки Моди евреского государства.

В офисе индийского премьера отметили, что направленная помощь будет «способствовать решению текущих финансовых проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы».