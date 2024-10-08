В Раде назвали необходимое для разрешения Киеву атаковать территорию России условие

Запад может в скором времени разрешить Киеву атаковать территорию России, но анонс этого решения отсрочат до завершения президентских выборов в США. Об этом заявил депутат Верховной Рады, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Решение [о разрешении Киеву атаковать территорию России] может быть принято и отсрочено на [период] после [проведения] выборов в Соединенных Штатах», — сказал он.

Депутат также допустил, что страны Запада уже могли принять решение, чтобы разрешить Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России, но не анонсировали его, чтобы не готовить Российскую армию к переменам на поле боя.

Во вторник, 8 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если западные страны дадут добро Вооруженным силам Украины на удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет, ответные меры Москвы уже будут действовать. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что удары западным дальнобойным оружием по территории России будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.