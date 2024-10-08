Маск объяснил бессмысленность покушений на Харрис

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в беседе с Такером Карлсоном заявил, что покушение на кандидата на пост президента США от Демократической партии было бы бессмысленным, так как она является марионеткой.

Таким образом он прокомментировал свою недавнюю публикацию с вопросом, почему никто не пытается нападать на демократов. Маск считает, что это никому не выгодно.

По его словам, покушением ничего не удастся добиться, поскольку на ее место придет очередная марионетка.

До этого Маск удалил в социальной сети X публикацию, в которой рассуждал об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис.

В Белом доме назвали подобную риторику безответственной.