Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства Камала Харрис высказалась, что не готова к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине без участия представителей киевского режима.

— Двустороннее без Украины? Нет, — заявила она в интервью каналу CBS News в ответ на вопрос о готовности к двусторонней встрече с российским лидером по урегулированию конфликта на Украине.

Также политик сказала, что вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет решаться, «если и когда» для этого настанет время.

Американский бизнесмен Илон Маск 7 октября назвал недалекой Камалу Харрис за утверждение о том, что в Штатах нет законов, позволяющих властям принимать решения относительно тела мужчины, в отличие от тела женщины. Харрис, которая во время предвыборной кампании обещала защищать право женщин на аборт, написала в своем блоге, что в законодательстве Америки нет закона, позволяющего властям принимать решения относительно тела мужчины.

Харрис: Иран является главным противником США

До этого Илон Маск выразил мнение, что США могут столкнуться с серьезными последствиями, если на президентских выборах в ноябре победит Камала Харрис.