При дворе Карла III из-за его болезни уже задумываются о смене власти

Проблемы со здоровьем короля Великобритании Карла III заставили членов королевской семьи и их слуг задуматься о том, как будет выглядеть смена правления, и что они хотят сделать до того, как это произойдёт.

С таким заявлением выступили в издании Daily Beast.

«Есть веские аргументы в пользу того, что обсуждение смерти короля является законным и практическим вопросом, представляющим общественный интерес», — говорится в статье.

Согласно публикации, то, что Карл III вопреки традиции объявил о своём заболевании, говорит о том, что он уже подошёл к «финишной прямой», и при дворе уже готовятся к его кончине.

При этом отмечается, что после смерти Карла престол займёт его старший сын — принц Уильям, после воцарения которого принц Гарри уже не сможет рассчитывать на примирение.

В начале февраля стало известно, что у короля выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности.

Также поступала информация, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что возвращается к выполнению своих обязанностей после завершения курса лечения от рака.