В КНР обвинили США в подталкивании Тайваня к войне

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что США шаг за шагом подталкивают Тайвань к опасной черте войны, продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение. По его словам, это является грубым нарушением принципа «одного Китая» и трёх совместных китайско-американских коммюнике.

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«Это серьёзно угрожает суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе», — цитирует У Цяня РИА Новости.

Минобороны КНР обвинило США в подталкивании Тайваня к войне

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн на оказание военной помощи Тайваню.

Кроме того, Тайвань получил от США первую партию противокорабельных крылатых ракет Harpoon.