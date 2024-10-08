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Харрис объяснила, как Трамп на самом деле хочет завершить конфликт на Украине

Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что ее соперник Дональд Трамп якобы хочет завершить конфликт на Украине путем ее капитуляции, что и произойдет в случае его возвращения в Белый дом. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

Она напомнила, что Трамп регулярно заявляет о том, что может покончить с конфликтом Москвы и Киева за один день. По ее словам, «речь идет о капитуляции» Украины.

В то же время Харрис отказалась отвечать на вопрос, будет ли она добиваться членства Киева в НАТО. Кандидат в президенты США отметила, что этим вопросом следует заниматься, «когда и если дело дойдет до этой точки».

29 сентября бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах Киеву будет обеспечен «хороший результат».

Харрис высказалась о готовности к встрече с Путиным

27 сентября встреча между Трампом и Зеленским прошла в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

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