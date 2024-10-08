Маск продолжит участие в кампании в поддержку Трампа в Пенсильвании

Бизнесмен Илон Маск планирует продолжить участие в агитационной кампании в штате Пенсильвания в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Маск 5 октября вышел на сцену на митинге Трампа в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле на кандидата в президенты от Республиканской партии было совершено покушение.

По сведениям агентства, Маск продолжит участие в предвыборных мероприятиях в поддержку Трампа в Пенсильвании. Эта деятельность бизнесмена будет связана с созданным им ранее политическим комитетом, оказывающим помощь республиканцу в предвыборной гонке.

Пенсильвания входит в число американских штатов, которые наиболее важны с точки зрения исхода предстоящих в ноябре в США президентских выборов.

Маск ранее выступил в поддержку Трампа на выборах. Кандидат от республиканцев допустил, что в случае своей победы назначит Маска на какой-либо пост в своей администрации.

Кандидатом от демократов на предстоящих 5 ноября выборах главы государства в США будет вице-президент Камала Харрис.