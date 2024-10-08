Трамп: внешняя помощь Киеву достигла почти $300 млрд

Кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News оценил общий объём внешней помощи Украине почти в $300 млрд.

«Мы достигли почти $300 млрд для Украины», — цитирует политика РИА Новости.

При этом Трамп не уточнил, на чём основана его оценка и включает ли она только помощь со стороны США или речь идёт о совокупном объёме поддержки Киева со стороны Запада.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи, предназначенном Украине, на $375 млн.

Также он поручил Пентагону выделить Украине оставшиеся средства в рамках программ военной помощи до конца его полномочий.