США не возобновляют работу над перемирием между Израилем и "Хезболлах"

США не предпринимают активных попыток возобновить усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и шиитской организацией "Хезболлах" спустя две недели после того, как Израиль отказался от предложения, инициированного Вашингтоном. Как сообщили телекомпании CNN американские официальные лица, сейчас Вашингтон сосредоточен на попытках ограничить действия Израиля в Ливане и против Ирана.

CNN подчеркивает, что неспособность США остановить массированные бомбардировки Израиля и наземное вторжение в Ливан вызывает вопросы о том, насколько правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху учитывает призывы администрации президента США Джо Байдена к сдержанности, как это было в Газе.

Более того, американские официальные лица выражают обеспокоенность тем, что обещанная Израилем ограниченная операция может перерасти в более масштабный и продолжительный конфликт.