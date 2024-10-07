Книга «Достижения Камалы Харрис» с пустыми страницами стала лидером продаж в США

Книга «Достижения Камалы Харрис» стала лидером продаж в США. Об этом сообщает «360».

Главной особенностью книги является то, что она состоит из 191 пустой страницы. В аннотации к изданию говорится, что это наиболее полное описание 20-летней политической карьеры кандидата в президенты США от Демократической партии и действующего вице-президента Камалы Харрис, призванное убедить читателей, что она подходит на роль главы страны.

Изначально книга появилась на полках супермаркета Walmart в Техасе. Однако затем видео с ней стало вирусным в социальных сетях и она стала доступна к продаже в американских онлайн-магазинах.

Книга получила отличные отзывы, часть из пользователей назвали ее «современной классикой» и бестселлером. У издания высокий рейтинг на Amazon. Более того она уже стала лидером продаж в США.