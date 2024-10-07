Белый дом прокомментировал посвященную Виктору Буту статью WSJ

Администрация США не может подтвердить достоверность сведений о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут якобы пытался продать партию стрелкового оружия йеменским хуситам, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в The Wall Street Journal появилась статья о том, что Бут якобы вернулся в оружейный бизнес и попытался продать партию стрелкового оружия бойцам йеменского движения «Ансар Алла».

«Я не могу подтвердить сегодня это сообщение Wall Street Journal», — признала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь заметила, на фоне обсуждения деятельности Бута, что Вашингтон продолжит делать все возможное для возвращения американских граждан, задержанных в других странах. Она добавила, что работа на этом направлении будет оставаться главным приоритетом президента США Джо Байдена.

WSJ сообщила о возвращении Виктора Бута в торговлю оружием

Ранее Бут сообщил, что WSJ давно превратилось из сугубо экономического издания в ангажированное политическое медиа.

«В отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя. Все это делается для того, чтобы поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», — пояснил политик.

Напомним, что Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. В декабре 2022 года бизнесмена обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.