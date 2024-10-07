Зеленского предупредили о риске стать объектом ненависти Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, в случае победы на выборах, продолжит продвигать легенду об эксплуатации Соединенных Штатов другими государствами. В качестве яркого примера в своих речах политик будет приводить Владимира Зеленского, пишет обозреватель Ульрих Шпек в статье для немецкой газеты Neue Zurcher Zeitung.

Дональд Трамп на предвыборных митингах неоднократно поднимал вопросы об умелой эксплуатации США далекими странами Европы и Азии, о необходимости повышения взносов в НАТО.

Политик заявлял также, что США дают Зеленскому миллиарды долларов, а он отказывается от переговоров с Россией, не желает идти на компромиссы.

«Растет опасность того, что [украинский лидер] станет излюбленным объектом ненависти Трампа. Украина вписывается в знакомый нарратив Трампа [об эксплуатации]», — отметил Шпек.

Автор статьи пояснил, что Зеленскому удалось встретиться с кандидатом в президенты, но в ходе переговоров сторонам не удалось достичь взаимопонимания по ряду ключевых вопросов.

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Кроме того, уточнил Шпек, украинский лидер в ходе своей поездки по США умудрился навлечь на себя гнев республиканцев. Его поездку на завод по производству оружия в Пенсильвании в сопровождении политиков-демократов они восприняли как поддержку конкурирующей партии.