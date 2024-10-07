Госдеп призвал РФ предоставить консульский доступ Хаббарду
Госдеп США попросил власти России предоставить консульский доступ обвиненному в наемничестве из-за участия в военном конфликта на стороне Украины американскому пенсионеру Стефану Хаббарду. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, передает «РИа Новости».
Он указал, что Вашингтон «разочарован» тем, что РФ до сих пор не сделала этого.
«России следует предоставить Соединенным Штатам консульский доступ к нему, как и всегда, когда они задерживают американского гражданина», — добавил Миллер.
По его словам, США продолжают пристально следить за делом Хаббарда и «обдумывают следующие шаги» в отношении него.
Согласно данным следствия, американский пенсионер в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. После этого Хаббард прошел обучение, обзавелся оружием и боеприпасами, начав нести службу, которая продлилась до апреля 2022 года, когда его задержали российские военные. Американец признал свою вину. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.