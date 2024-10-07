Госдеп призвал РФ предоставить консульский доступ Хаббарду

Госдеп США попросил власти России предоставить консульский доступ обвиненному в наемничестве из-за участия в военном конфликта на стороне Украины американскому пенсионеру Стефану Хаббарду. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, передает «РИа Новости».

© Скриншот

Он указал, что Вашингтон «разочарован» тем, что РФ до сих пор не сделала этого.

«России следует предоставить Соединенным Штатам консульский доступ к нему, как и всегда, когда они задерживают американского гражданина», — добавил Миллер.

По его словам, США продолжают пристально следить за делом Хаббарда и «обдумывают следующие шаги» в отношении него.

Согласно данным следствия, американский пенсионер в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. После этого Хаббард прошел обучение, обзавелся оружием и боеприпасами, начав нести службу, которая продлилась до апреля 2022 года, когда его задержали российские военные. Американец признал свою вину. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.