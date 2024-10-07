В Британии сообщили об обсуждении на Украине сдачи территорий России

Чиновники в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий Украины России, утверждает британская газета Financial Times.

«Киевские чиновники беспокоятся, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которая оказалась под контролем России», — говорится в материале.

По данным газеты, в кулуарах ведутся обсуждения о сделке, в рамках которой РФ «сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины».

В обмен на территории Киев рассчитывает получить гарантии безопасности. В статье отмечается, что речь также может идти и о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

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