В МАГАТЭ прокомментировали заявление ГУР Украины после убийства работника ЗАЭС

Угрозы персоналу Запорожской АЭС неприемлемы, противоречат принципам МАГАТЭ, подчеркнул глава организации Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в СК РФ сообщили, что салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС сработало взрывное устройство, мужчина скончался.

ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за убийство сотрудника АЭС, предупредило о грядущем «возмездии» по отношению к остальным работникам станции.

«Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ», — отметил Гросси.

Глава организации пояснил, что подобные угрозы лишают специалистов, «не несущих ответственности за общую политическую и военную ситуацию», минимальных стандартов условий труда, позволяющих им выполнять свою работу надлежащим образом.