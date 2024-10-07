В Раде хотят наказать уехавших с Украины депутатов

Украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что в Верховной раде зарегистрировано постановление об исключении уехавших с Украины депутатов из состава парламентских комитетов.

«В Раде зарегистрировано новое постановление об исключении депутатов-беглецов из состава комитетов», — написал он.

По его словам, речь идет об уехавшем с Украины в Великобританию депутате Артеме Дмитруке, который дистанционно принял участие в заседании комитета парламента. Железняк добавил, что также планируется исключение Андрея Одарченко — его хотят исключить из состава антикоррупционного комитета.

19 сентября Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета парламента по обороне. За соответствующую инициативу проголосовали 252 законодателя. Сама Безуглая заявила, что намерена перейти в комитет Верховной рады по внешней политике.