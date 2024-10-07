Владимир Зеленский может стать излюбленным объектом ненависти кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. С соответствующим предупреждением выступило немецкое издание Neue Zurcher Zeitung.

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Утверждается, что республиканец в своей предвыборной кампании продвигает нарратив об эксплуатации Вашингтона другими государствами, и президент Украины рискует стать объектом критики Трампа, поскольку Киев вписывается в данную парадигму.

«Украина вписывается в знакомый нарратив Трампа, в котором далекие страны Европы и Азии умело эксплуатируют США, позволяя им финансировать свою военную защиту, не предоставляя взамен достаточной компенсации», — пишет газета.

Ранее российский политолог Дмитрий Саймс заявил, что Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским всячески демонстрировал позицию собеседника как просителя. Он напомнил, что Трамп особо подчеркнул свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, на что Зеленский смог лишь отшутиться.