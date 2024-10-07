В Китае устроили световое шоу в честь Путина

В китайском городе Гуанчжоу устроили световое шоу с участием десятков дронов, которые выстроились в портрет президента России Владимира Путина по случаю его дня рождения.

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В китайском городе Гуанчжоу провели световое шоу по случаю дня рождения президента России Владимира Путина, пишет Life.

Мероприятие организовали в провинции Гуандун, где десятки дронов поднялись в ночное небо, образовав портрет российского лидера. Надпись под портретом гласила: «Happy Birthday, Mr. President» (С Днем рождения, мистер президент).

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.