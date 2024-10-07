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Зеленский рассказал о совершенствовании «плана победы»

Владимир Зеленский рассказал о том, что его «план победы» сначала будет представлен партнерам, усовершенствован, а лишь затем обнародован. Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении, передает «Страна.ua».

Зеленский рассказал о совершенствовании «плана победы»
© globallookpress.com

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сообщил Зеленский.

По его словам, сейчас он ожидает ответа от команды в Вашингтоне, работающей над военными и политическими деталями плана.

Зеленский раскрыл цель своего «плана победы»

Ранее Владимир Зеленский отправил в США начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Делегация направлена в Вашингтон для обсуждения «плана победы» перед его презентацией на встрече в формате «Рамштайн».