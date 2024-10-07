Шор прокомментировал информацию о взысканиях с получателей финансовой помощи из РФ

Руководитель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор назвал фальшивыми сообщения о взыскании задолженности, которую якобы получили на свои мобильные телефоны участники инициированного политиком благотворительного проекта.

"Это ложь: никаких кредитных лимитов нет, никто из получателей социальной помощи не должен Промсвязьбанку ни копейки", - написал Шор в своем Telegram-канале.

По его данным, держателей платежных карт российского банка в восточноевропейской республике попытались ввести в заблуждение уведомлением о начале начисления пени за кредит. Политик считает, что для инициирования подобной рассылки был "задействован административный ресурс" в Молдавии.

В 2024 году Шор запустил в Молдавии гуманитарный проект по поддержке пенсионеров и социально уязвимых слоев населения в Гагаузской автономии Молдавии. Правительство республики обвинило политика в угрозе госбезопасности и заблокировало финансирование проекта. На помощь Шору пришел российский Промсвязьбанк, который предоставил возможность переводов на карты "Мир".

В августе Служба информации и безопасности Молдавии обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты Промсвязьбанка в республике. С угрозами в адрес держателей банковских карт выступила председатель Национального банка Анка Драгу, а также глава Генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану, который утверждал, что через Промсвязьбанк якобы осуществляется подкуп молдавских избирателей перед президентскими выборами 20 октября.