В Грузии назвали приоритеты политики Тбилиси в отношениях с Россией

Прагматичная политика и урегулирование с Россией являются наиважнейшим приоритетом партии «Грузинская мечта», рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в понедельник, 7 октября, Кобахидзе провел презентацию предвыборной кампании партии.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее премьер предупредил, что Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет «вторым фронтом».