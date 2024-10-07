Защита Ле Пен попросила суд отложить процесс

Защита лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен попросила об отсрочке судебного процесса по делу о возможном фиктивном найме помощников в Европарламенте (ЕП) из-за расширения состава преступления. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, суд сообщил, что намерен рассматривать не часть контрактов, как планировалось ранее, а все договоры с помощниками, заключенные в период с 2004 по 2016 годы. При этом ответчиком будут уже не 26 человек, а вся партия, "внутри которой якобы была создана система неправомерного распределения контрактов в Европарламенте". В результате сумма предполагаемого ущерба выросла с 3 млн до €4,5 млн.

Адвокат Ле Пен Родольф Босселю считает подобное "расширение состава преступления судебной шизофренией", поскольку теперь ей придется отчитываться по всем договорам с парламентскими ассистентами, в том числе тем, по которым обвинения с нее были сняты.

Процесс по делу Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения", которые обвиняются в фиктивном найме помощников в Европарламенте начался 30 сентября. По версии следствия, "посредством фиктивного найма ассистентов в Европарламенте была создана финансовая схема присвоения европейских средств". Среди подозреваемых фигурируют, в частности, мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель "Национального объединения" Брюно Голльниш.

Расследование дела о нецелевом использовании средств ЕП началось в 2014 году. В этом же году Европейский офис по борьбе с мошенничеством (Olaf) потребовал от Ле Пен возместить €339 тыс. Политика подозревают в том, что она выплачивала зарплату главе своего секретариата Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье из фондов ЕС, тогда как они были трудоустроены в ее партии.